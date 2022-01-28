Пять ресторанов могут закрыть в центре Москвы за нарушение антиковидных мер

В центре Москвы могут закрыть пять ресторанов. Инспекторы увидели нарушение антиковидных мер. Сотрудники работали либо вообще без масок, либо носили их на подбородке, что тоже противоречит правилам.

Небольшие залы были переполнены, также не соблюдалась дистанция в полтора метра между столиками. Кроме того, сотрудники не измеряли посетителям температуру при входе.

Теперь владельцам грозит штраф – 300 тысяч рублей. Если кто-то заболеет, то наказание составит 1 миллион рублей либо закрытие на срок до 90 суток. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.