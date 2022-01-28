Трафик на дорогах столицы в утреннее время составил 3 балла

Специалист ЦОДД сообщил, что московский трафик в данный момент составляет 3 балла. Общая протяженность заторов – 65 километров.

Основные затруднения наблюдаются на ТТК. Из-за дорожных работ на севере магитсрали сложно проехать по внешней стороне от Рижской эстакады до улицы Нижней Масловки, а также по внутренней стороне от Шмитовского проезда до улицы Новой Башиловки. Бригады дорожных служб занимают левые ряды.

Кроме того, из-за дорожных работ по ремонту дорожного полотна затруднено движение на юге ТТК. До Тульской эстакады придется сбавить скорость по внешней стороне от Гагаринского тоннеля, а по внутренней стороне – от Южнопортовой улицы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.