"Утро": москвичам рассказали о трафике на городских дорогах

Столичный трафик к этому часу составляет 1 балл. По данным ЦОДД, небольшое скопление машин наблюдается на внешней стороне Третьего транспортного кольца в районе улицы Новой Башиловки. Водителям придется притормозить на участке от улицы Бутырской до Ленинградского проспекта.

Затруднения в движении также есть на юге МКАД. На внутренней стороне автомагистрали на участке от Липецкой улицы до Севастопольского проспекта задержаться придется на 15 минут, а средняя скорость движения не превышает 40 километров в час.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.