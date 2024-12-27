Главархив открыл выставку с новогодними ретро-открытками в рамках проекта "Зима в Москве"

На Чистопрудном бульваре и в Екатерининском парке заработала выставка новогодних ретро-открыток. Как рассказала заммэра Москвы Анастасия Ракова, экспозицию подготовил Главархив в рамках проекта "Зима в Москве".

Посетители могут увидеть открытки с изображением известных персонажей, созданные с 1907 по 1985 год. Эти экспонаты создают праздничное настроение, переносят в прошлое и, возможно, вызовут у москвичей теплые воспоминания.

По словам главного архивиста Главархива Марины Задорожной, традиция новогодних открыток в России насчитывает более века. Посетить выставку можно до конца января.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.