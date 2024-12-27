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27 декабря, 07:15

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Городские службы столицы будут работать в усиленном режиме в новогодние праздники

Городские службы столицы будут работать в усиленном режиме в новогодние праздники

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В период новогодних праздников городские службы столицы будут работать в особом режиме. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

На усиленный режим перейдут почти 1,5 тысячи спасателей, аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектуры административных округов. Специалисты будут следить за бесперебойной работой топливной и энергетической системы. Также повышенное внимание уделят уборке дорог, тротуаров и дворов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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