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27 декабря, 18:15

Город

Три новые усадьбы Деда Мороза по мотивам сказок откроют в Москве под Новый год

Три новые усадьбы Деда Мороза по мотивам сказок откроют в Москве под Новый год

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Еще три усадьбы Деда Мороза откроются в столичных парках прямо под Новый год. Как отметил Сергей Собянин, новые филиалы главного волшебника страны дополнят его основную резиденцию, на которой в прошлом году закончили капремонт.

Каждый филиал будет посвящен одной из семи любимых детских сказок. Например, усадьба в Измайловском парке – сказке "Снежная королева". Парк в Олимпийской деревне – мультику "Простоквашино". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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