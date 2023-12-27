Три новые усадьбы Деда Мороза по мотивам сказок откроют в Москве под Новый год

Еще три усадьбы Деда Мороза откроются в столичных парках прямо под Новый год. Как отметил Сергей Собянин, новые филиалы главного волшебника страны дополнят его основную резиденцию, на которой в прошлом году закончили капремонт.

Каждый филиал будет посвящен одной из семи любимых детских сказок. Например, усадьба в Измайловском парке – сказке "Снежная королева". Парк в Олимпийской деревне – мультику "Простоквашино". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.