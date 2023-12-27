27 декабря, 14:30Город
Канатная дорога на Воробьевых горах будет работать в ночь на 1 января 2024 года
Московская канатная дорога будет работать до 05:00 в новогоднюю ночь. Посетители смогут сделать круг без выхода или пересадки, чтобы полюбоваться ночной столицей.
Отмечается, что 31 декабря с 22:00 будет открыта для посадки и выхода пассажиров только станция "Воробьевы горы". Кроме того, первому пассажиру канатной дороги 2024 года подарят сертификат на бесплатный проезд в течение следующих 366 дней.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.