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27 декабря, 14:30

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Канатная дорога на Воробьевых горах будет работать в ночь на 1 января 2024 года

Канатная дорога на Воробьевых горах будет работать в ночь на 1 января 2024 года

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Московская канатная дорога будет работать до 05:00 в новогоднюю ночь. Посетители смогут сделать круг без выхода или пересадки, чтобы полюбоваться ночной столицей.

Отмечается, что 31 декабря с 22:00 будет открыта для посадки и выхода пассажиров только станция "Воробьевы горы". Кроме того, первому пассажиру канатной дороги 2024 года подарят сертификат на бесплатный проезд в течение следующих 366 дней.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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