Москва передала в долгосрочную аренду частным компаниям 6 спортобъектов в 2023 году

В 2023 году Москва передала в долгосрочную аренду частным компаниям шесть спортивных объектов, среди них – манежи, теннисные корты и спорткомплексы. Большинство этих зданий вошли в программу повышения эффективности управления городскими спортобъектами.

По условиям договоров арендаторы в течение 25 лет обязаны использовать столичные здания только по их прямому назначению. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.