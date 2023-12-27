Филиалы резиденции Деда Мороза откроются в трех московских парках

Филиалы резиденции Деда Мороза впервые откроются в трех московских парках. Там установили павильоны с профессиональными декорациями.

Каждая локация посвящена знакомым с детства фильмам. Попасть в царство "Снежной королевы" можно будет в Измайловском парке. В парке Олимпийской деревни поселился дядя Федор, также можно заглянуть на почту к Печкину и в коровник к коту Матроскину, а в ландшафтном парке "Митино" воссоздали атмосферу сказки "Морозко".

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