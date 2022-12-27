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Акция "Елочный круговорот" стартует в Москве 2 января

Акция "Елочный круговорот" стартует в Москве 2 января

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Акция по сбору и переработке хвойных деревьев "Елочный круговорот" вновь стартует в Москве 2 января. Пункты приема будут работать во всех округах столицы. Адреса, куда удобнее принести елку, москвичи выбирали во время голосования на портале "Активный гражданин".

В 2021 году на утилизацию сдали рекордное число елок – около 49 тысяч.

Перед тем как сдать елку, необходимо снять с нее все украшения. Из пункта дерево отправится на переработку. Щепу утилизированных елок используют для благоустройства улиц, экологических троп и в вольерах для животных. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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