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16:15

Общество

Новости часа: москвичей попросили пересесть на общественный транспорт

Новости часа: москвичей попросили пересесть на общественный транспорт

Загруженность столичных дорог оценили в 9 баллов

Интерактивный Музей лошади и Конный театр представили на ВДНХ

В Московском зоопарке запустили акцию по сбору елок, сосен и пихт

Северный дублер Кутузовского проспекта планируют запустить в конце 2023 года – Бочкарев

Новости часа: сильный снегопад и гололедицу пообещали в Москве до утра 28 декабря

Загруженность столичных дорог достигла 8-бальной отметки

Собянин: метро, МЦК и наземный транспорт столицы будут работать всю новогоднюю ночь

Москвичам предложили отгадать место с новогодней елью на востоке города

Пуск заключительного отрезка дороги на севере МСД состоялся в 2022 году – Бочкарев

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москвичей попросили пересесть на общественный транспорт. Час пик продлится до 20:00, заявили в ЦОДД.

Снегопад в столице не закончится до утра пятницы, 30 декабря. Как сообщили в комплексе городского хозяйства, в городе будет гололедица.

Цены на отдых в России в 2022 году выросли в среднем на 15%, но это не отпугнуло туристов. Об этом рассказали в АТОР.

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