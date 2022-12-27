Новости часа: москвичей попросили пересесть на общественный транспорт

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москвичей попросили пересесть на общественный транспорт. Час пик продлится до 20:00, заявили в ЦОДД.

Снегопад в столице не закончится до утра пятницы, 30 декабря. Как сообщили в комплексе городского хозяйства, в городе будет гололедица.

Цены на отдых в России в 2022 году выросли в среднем на 15%, но это не отпугнуло туристов. Об этом рассказали в АТОР.