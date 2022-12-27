В Московском зоопарке запустили акцию по сбору елок, сосен и пихт

Московский зоопарк объявил о традиционной акции по сбору елок, сосен и пихт. Хвойные деревья украсят вольеры обитателей, станут для них новой игрушкой или полезным лакомством. Хвоя богата витамином C, каротином и аминокислотами.

Передать елку или сосну в дар могут только компании, от частных лиц деревья не принимают. Дело в том, что елки, которые украшали дома, могут быть опасны для животных. На их ветках нередко остаются фрагменты пластиковых или стеклянных украшений, мишуры, гирлянд, искусственного снега. Кроме того, деревья, которые долго простояли в помещении, теряют свой аромат.

Зоопарк принимает нераспроданные новогодние деревья, этой традиции уже 10 лет. Сбор новогодних деревьев продлится до 10 января. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.