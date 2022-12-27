Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13:45

Город

Москвичам рассказали о работе столичных учреждений и транспорта в новогодние праздники

Москвичам рассказали о работе столичных учреждений и транспорта в новогодние праздники

Собянин: проезд на метро, МЦК и наземном транспорте в новогоднюю ночь будет бесплатным

Москва 24 в рубрике "Красиво, елки-палки" загадала пространство у метро "Электрозаводская"

"Интервью": Гюльнара Агамова – о развитии бизнеса в сфере творчества в Москве

Новости часа: ЦОДД рекомендовал московским водителям отложить поездки до 20:00 27 декабря

Пуск МЦД-3 и МЦД-4 состоится в 2023 году – Бочкарев

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о зимнем досуге в Москве

Акция "Елочный круговорот" пройдет в Москве с 2 января по 26 февраля

Почти 500 тыс единиц оборудования закупили для оснащения последнего участка БКЛ – Бочкарев

Новости часа: свиной грипп обнаружили во всех регионах России

Новогодние каникулы продлятся в столице до 8 января 2023 года. Москвичам напомнили, как будут работать общественный транспорт и офисы банков в новогодние праздники. Например, офисы Сбербанка сократят время работы на один час 30 декабря. В пресс-службе учреждения предупредили, что офисы банка не будут работать с 1–3 января.

Как будет работать и отдыхать столица? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоИван ЕвдокимовНаталья Мезина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика