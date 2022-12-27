Москвичам рассказали о работе столичных учреждений и транспорта в новогодние праздники

Новогодние каникулы продлятся в столице до 8 января 2023 года. Москвичам напомнили, как будут работать общественный транспорт и офисы банков в новогодние праздники. Например, офисы Сбербанка сократят время работы на один час 30 декабря. В пресс-службе учреждения предупредили, что офисы банка не будут работать с 1–3 января.

Как будет работать и отдыхать столица? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.