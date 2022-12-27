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Новости часа: ЦОДД рекомендовал московским водителям отложить поездки до 20:00 27 декабря

Новости часа: ЦОДД рекомендовал московским водителям отложить поездки до 20:00 27 декабря

Пуск МЦД-3 и МЦД-4 состоится в 2023 году – Бочкарев

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о зимнем досуге в Москве

Акция "Елочный круговорот" пройдет в Москве с 2 января по 26 февраля

Почти 500 тыс единиц оборудования закупили для оснащения последнего участка БКЛ – Бочкарев

Новости часа: свиной грипп обнаружили во всех регионах России

Новости часа: РФС перенес голосование по переходу в Азиатскую конфедерацию

Москвичам предложили отгадать место с новогодней елью на востоке столицы

Трехнедельная программа "Добрые каникулы" стартовала на ВДНХ

Благоустройство около станции БКЛ "Текстильщики" завершили на 75% – Бирюков

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. ЦОДД рекомендовал московским водителям отложить поездки до 20:00 из-за заторов. В городе также объявлен желтый уровень погодной опасности из-за снегопада.

Росавиация сертифицировала более 90% ранее зарегистрированных за границей самолетов. Об этом сообщило ведомство.

Использование фейерверков ограничили в трех районах Воронежской области. Об этом заявило правительство региона.

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