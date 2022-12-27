Новости часа: ЦОДД рекомендовал московским водителям отложить поездки до 20:00 27 декабря

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. ЦОДД рекомендовал московским водителям отложить поездки до 20:00 из-за заторов. В городе также объявлен желтый уровень погодной опасности из-за снегопада.

Росавиация сертифицировала более 90% ранее зарегистрированных за границей самолетов. Об этом сообщило ведомство.

Использование фейерверков ограничили в трех районах Воронежской области. Об этом заявило правительство региона.