Акция "Елочный круговорот" пройдет в Москве с 2 января по 26 февраля

Акция "Елочный круговорот" начнется в Москве 2 января и продлится до 26 февраля. Как рассказал заммэра Петр Бирюков, там москвичам помогут правильно утилизировать новогодние деревья.

"Елочный круговорот" пройдет уже в восьмой раз. Адреса пунктов приема хвойных выбирали участники портала "Активный гражданин". В итоге откроют 600 пунктов во всех административных округах столицы.

В 2021 году в рамках акции москвичи сдали на утилизацию рекордное число елок – около 49 тысяч. Ели, сосны и пихты потом отправляют на пункты переработки, где из них делают щепу для подсыпки в вольеры и для экологических троп.

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