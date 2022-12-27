Трехнедельная программа "Добрые каникулы" стартовала на ВДНХ

На ВДНХ стартовала трехнедельная программа "Добрые каникулы". Как рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина, посетители павильона № 44 могут познакомиться с работой некоммерческих организаций и поддержать благотворительные проекты.

Для гостей там проводят познавательные, творческие и благотворительные мероприятия, организаторами выступают московские НКО. Всего в планах провести более 80 мастер-классов, лекций и кинопоказов, также там работает новогодняя благотворительная ярмарка.

Кроме того, на выставке открыт и один из центров “Москва помогает”, где волонтеры принимают подарки для жителей новых регионов и участников специальной военной операции. Площадка будет работать до 15 января 2023 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.