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Движение на участке Лубянского проезда ограничат до декабря 2023 года

Движение на участке Лубянского проезда ограничат до декабря 2023 года

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С 1 января 2023 года в Лубянском проезде почти на год ограничат движение. Как уточнили в Дептрансе, одну полосу частично закроют, а две будут доступны для проезда на локальном участке.

Изменения, связанные со строительными работами, будут действовать до 1 декабря 2023 года на участке Лубянского проезда от Лучникова переулка до дома 5, строения 1, на Лубянском проезде. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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