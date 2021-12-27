В парках Москвы открылись катки с естественным льдом. Таких площадок в городе 17, четыре из них бесплатные. Об этом говорится на официальном портале мэра Москвы.

Самый большой каток с естественным покрытием находится в Сокольниках. Он называется "Гигант". В день каток может принять до четырех тысяч посетителей.

Ледовые площадки заработали в Измайловском, Лианозовском, Перовском парках и "Красной Пресне". Еще можно покататься в музеях-заповедниках "Царицыно" и "Коломенское".

В Воронцовском парке каток называется "Усадебный". Там тоже можно не только встать на коньки, но и полюбоваться архитектурой XIX века. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.