Москвичам рассказали, где в новогоднюю ночь будет ограничено движение транспорта

Движение транспорта будет ограничено в столице в новогоднюю ночь из-за праздничного салюта. Главные залпы по традиции дадут возле Красной площади.

В период с 23:30 пятницы, 31 декабря, до 00:15 субботы, 1 января перекроют участки в центре. Нельзя будет проехать по Большому Москворецкому мосту – от Лубочного проезда до Варварки. Перекроют часть Васильевского спуска, Москворецкой улицы и Москворецкой набережной.

С 12:00 31 декабря до 2:00 1 января будут ограничения в районе Ходынского поля – у торгового центра "Авиапарк". Временные перекрытия запланированы и в Зеленограде. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.