27 ноября, 19:30Город
Тестовый запуск новогодней арки провели на Тверской площади
На Тверской площади провели тестовый запуск самой длинной новогодней арки в столице. Ее очертания напоминают фасад московского театра "Эрмитаж". Длина конструкции превышает 68 метров, а высота достигает 20. Для подсветки используются 35 тысяч светодиодных модулей и светодиодная неоновая лента.
Два года назад арку модернизировали. Теперь она работает в двух режимах: есть теплое белое свечение с контрастными холодными оттенками, а по расписанию включается световое шоу.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.