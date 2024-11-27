Снежные пушки заработали на склонах Воробьевых гор

Склоны Воробьевых гор начали засыпать искусственным снегом. Десять специальных пушек работают с ночи до утра, чтобы снежного покрова было достаточно для катания. Необходимая высота – минимум 30 сантиметров.

На Воробьевых горах для любителей горнолыжного спорта готовят несколько трасс. Одна из них – для профессиональных спортсменов и проведения соревнований, другие – для начинающих лыжников.

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