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27 ноября, 23:00

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Новости часа: Дарвиновский музей впервые покажет посетителям свою коллекцию жуков

Новости часа: Дарвиновский музей впервые покажет посетителям свою коллекцию жуков

Новости часа: Собянин открыл новую дорогу между Волгоградским и Рязанским проспектами

Коммунальные службы Москвы работают в круглосуточном режиме

"Мой район. Навигатор": горнолыжный комплекс на Воробьевых горах готовят к старту сезона

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Новости часа: пять домов демонтировали в Южном Медведкове по программе реновации

Москвичам рассказали о главных новостях 27 ноября

Новости часа: пять домов снесли по программе реновации в Южном Медведкове

Почти полторы месячной нормы осадков выпало в Москве с начала ноября, сообщил синоптик Михаил Леус.

Три участка на востоке Москвы реорганизуют по программе комплексного развития территории, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Дарвиновский музей впервые покажет посетителям свою коллекцию жуков, сообщает пресс-служба учреждения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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