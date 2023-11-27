Новости часа: Дарвиновский музей впервые покажет посетителям свою коллекцию жуков

Почти полторы месячной нормы осадков выпало в Москве с начала ноября, сообщил синоптик Михаил Леус.

Три участка на востоке Москвы реорганизуют по программе комплексного развития территории, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Дарвиновский музей впервые покажет посетителям свою коллекцию жуков, сообщает пресс-служба учреждения.

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