Коммунальные службы Москвы работают в круглосуточном режиме

Коммунальные службы столицы дежурят круглосуточно и устраняют последствия снегопада. На помощь им пришли эвакуаторы. Спецтехника вытягивает буксующие в снегу автомобили.

Коммунальщики в первую очередь расчищают подходы к социальным учреждениям: поликлиникам, школам, детским садам. В связи с погодными условиями Сергей Собянин принял решение привлечь к уборке дополнительные силы.

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