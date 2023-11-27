Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 ноября, 22:15

Город

Коммунальные службы Москвы работают в круглосуточном режиме

Коммунальные службы Москвы работают в круглосуточном режиме

"Мой район. Навигатор": горнолыжный комплекс на Воробьевых горах готовят к старту сезона

"Мой район. Навигатор": МСД вошел в тройку самых популярных трасс города

"Мой район. Навигатор": в Москве открыли первый центр женского здоровья

Новости часа: Собянин поздравил Машкова с 60-летием

Новости часа: пять домов демонтировали в Южном Медведкове по программе реновации

Москвичам рассказали о главных новостях 27 ноября

Новости часа: пять домов снесли по программе реновации в Южном Медведкове

Москвичам рассказали, когда на прудах в городе организуют площадки для катания на коньках

Новости часа: снег с московских улиц вывозят на 56 круглосуточных снегосплавных пунктов

Коммунальные службы столицы дежурят круглосуточно и устраняют последствия снегопада. На помощь им пришли эвакуаторы. Спецтехника вытягивает буксующие в снегу автомобили.

Коммунальщики в первую очередь расчищают подходы к социальным учреждениям: поликлиникам, школам, детским садам. В связи с погодными условиями Сергей Собянин принял решение привлечь к уборке дополнительные силы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городпогодавидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика