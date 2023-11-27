Новости часа: снег с московских улиц вывозят на 56 круглосуточных снегосплавных пунктов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Снег с московских улиц вывозят на 56 круглосуточных снегосплавных пунктов. Информация об этом появилась на портале mos.ru.

До 12 тысяч работников горслужб дополнительно привлекут для уборки снега в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Инструкторы и аниматоры начнут проводить зарядки на катке ВДНХ во вторник, 28 ноября. Об этом рассказали в пресс-службе выставки.