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Новости

27 ноября, 19:45

Город

Новости часа: снег с московских улиц вывозят на 56 круглосуточных снегосплавных пунктов

Новости часа: снег с московских улиц вывозят на 56 круглосуточных снегосплавных пунктов

Новости часа: в мэрии Москвы рассказали о планах по строительству дорог на 2024–2026 годы

Городские службы ликвидируют последствия мощного снегопада в Москве

Новости часа: водителям в Москве посоветовали пользоваться городским транспортом 27 ноября

Около 5 тысяч праздничных конструкций украсят столицу к Новому году

Новости часа: библиотечный корпус МГТУ имени Баумана в столице готов на 90%

Новости часа: Собянин принял решение привлечь еще 10 тыс коммунальщиков для уборки снега

Новости часа: Собянин открыл новую дорогу на юго-востоке Москвы

Новости часа: еще более 10 тыс коммунальщиков выйдут на уборку улиц Москвы – Собянин

Новости часа: Собянин рассказал о новом сезоне городской олимпиады "Музеи. Парки. Усадьбы"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Снег с московских улиц вывозят на 56 круглосуточных снегосплавных пунктов. Информация об этом появилась на портале mos.ru.

До 12 тысяч работников горслужб дополнительно привлекут для уборки снега в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Инструкторы и аниматоры начнут проводить зарядки на катке ВДНХ во вторник, 28 ноября. Об этом рассказали в пресс-службе выставки.

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