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Новости

27 ноября, 11:30

Общество

Новости часа: городские службы приступили к очистке улиц Москвы от снега

Новости часа: городские службы приступили к очистке улиц Москвы от снега

Экипажи ЦОДД привлекли к буксированию застрявших на дорогах грузовиков

Коммунальная техника ликвидирует последствия снегопада в Москве

Городские службы приступили к очистке улиц Москвы от снега

Катки с искусственным покрытием открылись в Москве

Дептранс предупредил о вечерних затруднениях на дорогах

Более 30 объектов культурного наследия отреставрировали на ВДНХ

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Движение на участке Новослободской улицы ограничат с 30 ноября

Собянин рассказал о новом сезоне городской олимпиады "Музеи. Парки. Усадьбы"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Городские службы ликвидируют последствия снегопада. В комплексе городского хозяйства столицы попросили по возможности отложить поездки на личном транспорте в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Более 100 тысяч школьников зарегистрировались на олимпиаду "Музеи. Парки. Усадьбы" в этом учебном году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Три участка на востоке Москвы реорганизуют по программе комплексного развития территорий. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

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