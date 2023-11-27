Новости часа: городские службы приступили к очистке улиц Москвы от снега

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Городские службы ликвидируют последствия снегопада. В комплексе городского хозяйства столицы попросили по возможности отложить поездки на личном транспорте в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Более 100 тысяч школьников зарегистрировались на олимпиаду "Музеи. Парки. Усадьбы" в этом учебном году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Три участка на востоке Москвы реорганизуют по программе комплексного развития территорий. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.