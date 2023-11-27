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27 ноября, 07:15

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Ограничения для автотранспорта ввели на участках Юго-Восточной хорды с 27 ноября

Ограничения для автотранспорта ввели на участках Юго-Восточной хорды с 27 ноября

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С 27 ноября вводят ограничения для автотранспорта на нескольких участках Юго-Восточной хорды. Эта мера связана со строительными работами в районе Каширского шоссе.

Планируется, что на дороге будут поочередно перекрывать на проезжей части по одной полосе. Такой режим будет действовать до 21 декабря включительно.

Также ограничат движение на месяц на МКАД в районе Осташковского шоссе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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