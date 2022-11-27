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27 ноября, 18:36

M24.RU

О конструктивизме рассказали на экскурсии по Бахметьевскому гаражу

О конструктивизме рассказали на экскурсии по Бахметьевскому гаражу

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27 ноября прошла экскурсия по Бахметьевскому гаражу, в котором ныне располагается Еврейский музей и центр толерантности. В роли экскурсовода выступила архитектор Ангелина Ильясова.

Автомобиль в России появился на заре грандиозных перемен и превратился в атрибут ХХ века, а сооружение для размещения автомобиля стало одним из символов архитектуры авангарда. Бахметьевский гараж создан в 1927 году по проекту архитекторов-новаторов Константина Мельникова и Владимира Шухова.
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