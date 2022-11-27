Москвичи удивились высадке деревьев в снег

Посадка высоких деревьев на аллее посреди дороги прилекла внимание москвичей. Жители прислали видео, как рабочие высаживают деревья. В комментариях автор видео признается, что удивлена таким озеленением среди снега.

Однако эксперты рассказали, что в этом нет ничего удивительного. Плановую осеннюю высадку деревьев проводят на Ленинском проспекте и Беломорской улице. Всего в Москве появится больше 5 тысяч деревьев. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы Петр Бирюков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

