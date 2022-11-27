Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

17:15

Город

Москвичи удивились высадке деревьев в снег

Москвичи удивились высадке деревьев в снег

Реставрация дома архитектора Мельникова начнется в Москве в 2023 году

21 каток с искусственным льдом открылся в парках Москвы

Эксперты рассказали о реконструкции здания бывшего Центрального телеграфа

"Мой район. Навигатор": в парке "Кусково" провели реабилитацию водоемов

"Мой район. Навигатор": ТПУ строят на стыке Печатников, Люблино и Текстильщиков

В Москве появится новая смотровая площадка с видом на Кремль

"Мой район. Навигатор": в Москве обособляют трамвайные пути

Владельцы Центрального телеграфа впервые рассказали о реставрационных работах

В Москве к сезону подготовили 215 катков с искусственным льдом

Посадка высоких деревьев на аллее посреди дороги прилекла внимание москвичей. Жители прислали видео, как рабочие высаживают деревья. В комментариях автор видео признается, что удивлена таким озеленением среди снега.

Однако эксперты рассказали, что в этом нет ничего удивительного. Плановую осеннюю высадку деревьев проводят на Ленинском проспекте и Беломорской улице. Всего в Москве появится больше 5 тысяч деревьев. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы Петр Бирюков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городблагоустройствовидеоКарина Ильина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика