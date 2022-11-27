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21 каток с искусственным льдом открылся в парках Москвы

21 каток с искусственным льдом открылся в парках Москвы

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В столичных парках открылся 21 каток с искусственным льдом. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Одна из самых масштабных площадок – "Сияние льда" – находится в Таганском парке. В Парке Горького на ледовых аллеях можно заниматься спортом вместе с известными фигуристами и тренерами, а еще поиграть в хоккей. Там проходят выступления музыкантов и диджеев. Каток в саду "Эрмитаж" благодаря декору напоминает цветок, а сказочную атмосферу создает иллюминация. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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