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Владельцы Центрального телеграфа впервые рассказали о реставрационных работах

Владельцы Центрального телеграфа впервые рассказали о реставрационных работах

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Владельцы Центрального телеграфа впервые рассказали о реставрационных работах в здании. В будущем там появятся рестораны, магазины, офисы, а также коворкинги, лектории и пространства для общественных мероприятий.

Для посетителей откроют внутренний двор. Возле обновленного телеграфа появится площадь с зеленым сквером. Там высадят многолетние деревья и оборудуют амфитеатр для проведения мероприятий. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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