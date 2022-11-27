Владельцы Центрального телеграфа впервые рассказали о реставрационных работах в здании. В будущем там появятся рестораны, магазины, офисы, а также коворкинги, лектории и пространства для общественных мероприятий.

Для посетителей откроют внутренний двор. Возле обновленного телеграфа появится площадь с зеленым сквером. Там высадят многолетние деревья и оборудуют амфитеатр для проведения мероприятий. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.