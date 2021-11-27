Столичные катки продолжат работу при плюсовых температурах

Крупные катки в Москве продолжат работать даже в плюсовую температуру. В конструкцию встроили специальную систему охлаждения.

В этом сезоне будет работать больше 150 открытых катков с искусственным льдом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

