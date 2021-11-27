Москвичи скупают подарки в Новому году

В столичных торговых центрах отмечается повышенный ажиотаж. Очереди начинаются еще на парковке.

Интерес горожан объясняется проведением акции "Черная пятница". Многие уже закупаются к Новому году. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.