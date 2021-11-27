В столичных торговых центрах начался предновогодний ажиотаж

В столичных торговых центрах ажиотаж. Очереди начинаются еще на парковке. Москвичи начали покупать подарки к Новому году.

К тому же сейчас идут распродажи – во многих магазинах "черная пятница". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.