В Москве высадили деревья-крупномеры

На участке от Ломоносовского проспекта до Никулинской улицы высадили деревья-крупномеры. Там появились декоративные яблони, клены и сирень. Перед посадкой деревья прошли тщательный отбор.

Начальник отдела департамента капитального ремонта Владимир Алябьев рассказал, что в рамках государственной программы в осенний период стартовала программа по озеленению основных магистралей столицы. Всего в рамках данной программы будет высажено более 16 тысяч зеленых насаждений. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

