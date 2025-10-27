Форма поиска по сайту

27 октября, 20:45

Город

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 27 октября

Бесплатные занятия по зумбе и йоге можно посетить на ВДНХ в Москве

"Новости дня": Москва продолжит восстанавливать инфраструктуру в Луганске и Донецке

Бесплатные тренировки проекта "Мой спортивный район" начали проходить на ВДНХ в Москве

Прозрачные мониторы в окнах появятся в поездах "Москва-2026"

Три поликлиники открылись после масштабной реконструкции в Москве

"Новости дня": детская поликлиника № 30 открылась после реконструкции в Москве

Манул Тимофей из Московского зоопарка набрал вес к зиме

В Москве подписали совместное заявление столиц стран БРИКС

Сборка первого поезда с вагонами "Москва-2026" завершится в конце 2025 года

Блогер Александра Митрошина потребовала от своих бывших юристов миллионы рублей. Девушка перевела им деньги, чтобы якобы спасти средства от блокировки, однако обратно их так и не получила.

К Москве с юга вплотную приблизился обширный атмосферный фронт, который несет с собой мощные ливни. Пасмурный и дождливый характер погоды, по прогнозам, сохранится и в ближайшие несколько дней. При этом зима москвичей пока будет обходить стороной.

В Москве после масштабной реконструкции открылись еще три городских поликлиники. В их число вошли две взрослых и одна детская. Фасады, оснащение и навигация были сделаны по самым высоким столичным стандартам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

