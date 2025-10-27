Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 27 октября

Блогер Александра Митрошина потребовала от своих бывших юристов миллионы рублей. Девушка перевела им деньги, чтобы якобы спасти средства от блокировки, однако обратно их так и не получила.

К Москве с юга вплотную приблизился обширный атмосферный фронт, который несет с собой мощные ливни. Пасмурный и дождливый характер погоды, по прогнозам, сохранится и в ближайшие несколько дней. При этом зима москвичей пока будет обходить стороной.

В Москве после масштабной реконструкции открылись еще три городских поликлиники. В их число вошли две взрослых и одна детская. Фасады, оснащение и навигация были сделаны по самым высоким столичным стандартам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

