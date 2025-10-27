Архитектор Заливухин рассказал о проекте новых набережных в Мнёвниковской пойме

В столице планируют создать две новые набережные в Мнёвниковской пойме. По словам архитектора Ильи Заливухина, главная задача заключается в обеспечении безопасного и беспрепятственного прохода вдоль воды.

Территорию отделят от транспортных потоков с помощью зеленых насаждений. Урбанист Дмитрий Кудинов отметил, что развитие набережных соответствует мировым тенденциям в градостроительстве.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.