27 октября, 14:30

Город

Архитектор Заливухин рассказал о проекте новых набережных в Мнёвниковской пойме

Архитектор Заливухин рассказал о проекте новых набережных в Мнёвниковской пойме

В столице планируют создать две новые набережные в Мнёвниковской пойме. По словам архитектора Ильи Заливухина, главная задача заключается в обеспечении безопасного и беспрепятственного прохода вдоль воды.

Территорию отделят от транспортных потоков с помощью зеленых насаждений. Урбанист Дмитрий Кудинов отметил, что развитие набережных соответствует мировым тенденциям в градостроительстве.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

