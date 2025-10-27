На ВДНХ приготовили программы для школьников на каникулах

Во время осенних каникул школьники смогут провести время интересно и с пользой. На ВДНХ более 30 музеев подготовили специальные программы. Гостей ждут показы кормления акул и скатов, занятия по растениеводству, творческие мастерские и научные эксперименты.

Кроме того, с 28 октября и до 1 ноября школьники смогут посетить музей городского хозяйства Москвы. Там пройдут мастер-классы, интерактивные занятия, лекции и экскурсии, где ребята узнают больше о работе инженеров и устройстве города.

