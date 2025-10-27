Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 октября, 07:45

Город

Москвичам и гостям столицы рассказали, куда сходить с детьми в городе

Москвичам и гостям столицы рассказали, куда сходить с детьми в городе

Московские работодатели увеличили зарплатные предложения сотрудникам

Столичное метро получит более 60 вагонов "Москва-2024" до конца года

Режим работы станции метро "Бауманская" изменился в будние дни

Платформа "Электронный дом" подключена к более чем 99% многоквартирных домов Москвы

Улицы Москвы начали украшать к Новому году

"Утро": температура воздуха в Москве составит 10 градусов 27 октября

Внедорожник перевернулся в Кировоградском проезде на юге Москвы

Собянин сообщил о сбитии 35 БПЛА за ночь на подлете к Москве

В Москве завершился патриотический медиафестиваль "Родина в сердце"

В "Альпака парке" в "Сокольниках" до 2 ноября действует акция – вход для детей до 12 лет бесплатный. Чтобы пройти, нужно предъявить документ, подтверждающий возраст. Посетить парк можно ежедневно с 10:00 до 21:00.

Московский планетарий приглашает на интерактивную площадку "Лунариум". Это двухуровневый комплекс, где можно узнать больше о Земле и Вселенной и попробовать себя в роли ученого-экспериментатора.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика