Москвичам и гостям столицы рассказали, куда сходить с детьми в городе

В "Альпака парке" в "Сокольниках" до 2 ноября действует акция – вход для детей до 12 лет бесплатный. Чтобы пройти, нужно предъявить документ, подтверждающий возраст. Посетить парк можно ежедневно с 10:00 до 21:00.

Московский планетарий приглашает на интерактивную площадку "Лунариум". Это двухуровневый комплекс, где можно узнать больше о Земле и Вселенной и попробовать себя в роли ученого-экспериментатора.

