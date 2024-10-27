Москва онлайн провела обзор обновленного парка "Яуза"

Пройти 20 километров вдоль Яузы за 100 минут. Такую задачу поставили себе Татьяна Сальникова и Лариса Соколова. Ведущие Москвы онлайн решили оценить масштабные изменения в парке "Яуза" после благоустройства.

Яуза – вторая по величине река Москвы. Вдоль ее берегов располагается самый протяженный парк в Европе. Благоустройство здесь велось с 2016 года в несколько этапов.

Какие цели ставили архитекторы при обновлении парка? Какие уникальные решения здесь появились? Что могут найти для себя в парке любители спорта, семьи с детьми и владельцы животных? Каким стандартам должны отвечать современные общественные пространства? Ответы на эти и другие вопросы ведущие Москвы онлайн узнали в ходе прогулки у авторов проекта, экспертов-урбанистов и простых москвичей.