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27 октября, 16:00

M24.RU

Москва онлайн провела обзор обновленного парка "Яуза"

Москва онлайн провела обзор обновленного парка "Яуза"

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Пройти 20 километров вдоль Яузы за 100 минут. Такую задачу поставили себе Татьяна Сальникова и Лариса Соколова. Ведущие Москвы онлайн решили оценить масштабные изменения в парке "Яуза" после благоустройства.

Яуза – вторая по величине река Москвы. Вдоль ее берегов располагается самый протяженный парк в Европе. Благоустройство здесь велось с 2016 года в несколько этапов.

Какие цели ставили архитекторы при обновлении парка? Какие уникальные решения здесь появились? Что могут найти для себя в парке любители спорта, семьи с детьми и владельцы животных? Каким стандартам должны отвечать современные общественные пространства? Ответы на эти и другие вопросы ведущие Москвы онлайн узнали в ходе прогулки у авторов проекта, экспертов-урбанистов и простых москвичей.

городблагоустройствовидеоМосква онлайнТатьяна СальниковаЛариса Соколова
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