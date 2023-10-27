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27 октября, 18:00

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Российское общество "Знание" запустило авторские экскурсии на ВДНХ

Российское общество "Знание" запустило авторские экскурсии на ВДНХ

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Российское общество "Знание" запустило авторские экскурсии на ВДНХ. Они проходят по международной выставке-форуму "Россия".

Первую экскурсию провел режиссер Константин Богомолов. Он познакомил московских школьников с площадками выставки, которая откроется 4 ноября, а также рассказал ученикам о достижениях страны.

Каждый месяц будет проходить более 20 авторских экскурсий. Маршрут каждой из них уникален и связан со сферой деятельности ведущего. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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