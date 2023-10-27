ЦОДД оценил загруженность столичных дорог в 3 балла

В ЦОДД сообщили, что дорожная ситуация в Москве стабильная, городской транспорт работает штатно и без задержек. Движение в городе оценивается в 3 балла.

Локальные затруднения могут быть на внутренней стороне 32-го километра МКАД, в обеих сторонах по Тульской эстакаде, где продолжаются ремонтные работы, и в районе 20-го километра Ленинградского шоссе. Дептранс рекомендует москвичам пользоваться общественным транспортом в часы пик.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.