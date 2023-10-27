Новости часа: комплекс горхозяйства напомнил пешеходам и автомобилистам о гололедице

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Автомобилистов и пешеходов в Москве призвали быть особенно внимательными из-за затяжного снегопада. О последствиях снегопада и гололедице напомнил комплекс горхозяйства.

Речными переправами с Северного речного вокзала до Южного Тушина и Химок за полгода воспользовались почти 240 тысяч пассажиров. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.

Порядка 250 тысяч исследований провели специалисты столичных эндоскопических центров. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.