27 октября, 13:30Город
Новости часа: комплекс горхозяйства напомнил пешеходам и автомобилистам о гололедице
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Автомобилистов и пешеходов в Москве призвали быть особенно внимательными из-за затяжного снегопада. О последствиях снегопада и гололедице напомнил комплекс горхозяйства.
Речными переправами с Северного речного вокзала до Южного Тушина и Химок за полгода воспользовались почти 240 тысяч пассажиров. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.
Порядка 250 тысяч исследований провели специалисты столичных эндоскопических центров. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.