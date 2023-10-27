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Новости

27 октября, 13:30

Город

Новости часа: комплекс горхозяйства напомнил пешеходам и автомобилистам о гололедице

Новости часа: комплекс горхозяйства напомнил пешеходам и автомобилистам о гололедице

Мероприятия проекта "Спортивные выходные" перенесли в помещения

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Автомобилистов и пешеходов в Москве призвали быть особенно внимательными из-за затяжного снегопада. О последствиях снегопада и гололедице напомнил комплекс горхозяйства.

Речными переправами с Северного речного вокзала до Южного Тушина и Химок за полгода воспользовались почти 240 тысяч пассажиров. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.

Порядка 250 тысяч исследований провели специалисты столичных эндоскопических центров. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.

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