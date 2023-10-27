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27 октября, 07:00

Общество

Мероприятия проекта "Спортивные выходные" перенесли в помещения

Мероприятия проекта "Спортивные выходные" перенесли в помещения

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Тренировки, которые организуют в рамках столичного проекта "Спортивные выходные", перенесли с улицы в городские помещения. Например, можно заняться йогой в одном из центров "Депо", также можно записаться на тренировки в центре "ЗИЛ" и технопарке "Сколково". Также задействованы в проекте площадки на ВДНХ и на территории Южного и Северного речных вокзалов.

Ознакомиться с расписанием занятий и записаться на тренировку москвичи могут в любом офисе "Мои документы". Чтобы попасть на занятие, необходимо получить QR-код. За один выходной день можно посетить только одну тренировку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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