Мероприятия проекта "Спортивные выходные" перенесли в помещения

Тренировки, которые организуют в рамках столичного проекта "Спортивные выходные", перенесли с улицы в городские помещения. Например, можно заняться йогой в одном из центров "Депо", также можно записаться на тренировки в центре "ЗИЛ" и технопарке "Сколково". Также задействованы в проекте площадки на ВДНХ и на территории Южного и Северного речных вокзалов.

Ознакомиться с расписанием занятий и записаться на тренировку москвичи могут в любом офисе "Мои документы". Чтобы попасть на занятие, необходимо получить QR-код. За один выходной день можно посетить только одну тренировку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.