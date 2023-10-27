Четыре лифта для маломобильных горожан установили в надземных переходах на МКАД

В надземных пешеходных переходах на МКАД появились четыре лифта для маломобильных горожан. Два из них находятся на 65-м километре магистрали, еще два – на 2-м километре МКАД.

Новое лифтовое оборудование установили в уже существующие шахты. Там провели электроснабжение и освещение, утеплили сооружения, установили вентиляцию.

Нижние посадочные площадки оборудовали электроподогревом. Внутри кабин и на этажных площадках установили видеонаблюдение. Работу лифтов круглосуточно контролируют диспетчеры. При необходимости на место оперативно прибудет дежурная бригада.

Всего до конца года планируют установить 10 лифтов на пяти инженерных сооружениях. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.