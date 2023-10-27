Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 октября, 09:45

Город

Четыре лифта для маломобильных горожан установили в надземных переходах на МКАД

Четыре лифта для маломобильных горожан установили в надземных переходах на МКАД

"Утро": движение затруднено на Тульской эстакаде в Москве

Собянин рассказал о благоустроенных парках и новых арт-объектах ТиНАО

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 5 баллов

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

"Мой район. Обратная связь": завершилось благоустройство у станции "Воронцовская" БКЛ

"Мой район. Обратная связь": реконструкцию Дорожного пруда завершили в Южном Чертанове

"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт бывшего доходного дома в ЦАО Москвы

"Мой район. Обратная связь": завершено благоустройство общественных пространств в ЗелАО

"Мой район. Обратная связь": в столице отремонтировали "дом-сороконожку"

В надземных пешеходных переходах на МКАД появились четыре лифта для маломобильных горожан. Два из них находятся на 65-м километре магистрали, еще два – на 2-м километре МКАД.

Новое лифтовое оборудование установили в уже существующие шахты. Там провели электроснабжение и освещение, утеплили сооружения, установили вентиляцию.

Нижние посадочные площадки оборудовали электроподогревом. Внутри кабин и на этажных площадках установили видеонаблюдение. Работу лифтов круглосуточно контролируют диспетчеры. При необходимости на место оперативно прибудет дежурная бригада.

Всего до конца года планируют установить 10 лифтов на пяти инженерных сооружениях. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоНикита ПименовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика