Москвичам рассказали, как происходит подготовка столичных цветников к зимним холодам

Специалисты готовят столичные цветники к зимним холодам. Чтобы многолетники благополучно пережили этот период, необходимо укрепить корневую систему и произвести подкормку.

Также клумбы приводят в порядок, очищают от мусора и сорняков. Растения обрезают, обрабатывают, особо чувствительные укрывают защитным материалом.

В комплексе городского хозяйства отметили, что на Северном речном вокзале клумбы украсят синие, желтые и красные геометрические фигуры. В Пушкинском сквере, на Тверском бульваре и Профсоюзной улице выложат яркую декоративную щепу.

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