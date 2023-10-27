27 октября, 08:00Город
Москвичам рассказали, как происходит подготовка столичных цветников к зимним холодам
Специалисты готовят столичные цветники к зимним холодам. Чтобы многолетники благополучно пережили этот период, необходимо укрепить корневую систему и произвести подкормку.
Также клумбы приводят в порядок, очищают от мусора и сорняков. Растения обрезают, обрабатывают, особо чувствительные укрывают защитным материалом.
В комплексе городского хозяйства отметили, что на Северном речном вокзале клумбы украсят синие, желтые и красные геометрические фигуры. В Пушкинском сквере, на Тверском бульваре и Профсоюзной улице выложат яркую декоративную щепу.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.