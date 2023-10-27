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27 октября, 07:30

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В столице стартовал капремонт пешеходного моста через канал имени Москвы

В столице стартовал капремонт пешеходного моста через канал имени Москвы

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На северо-западе столицы начали капремонт пешеходного моста через канал имени Москвы. По нему жители центральной части района Покровское-Стрешнево могут попасть в одноименный природно-исторический парк.

Как отметили в комплексе городского хозяйства, этот путепровод под названием мост "Тушинский у 7-го шлюза" ввели в эксплуатацию в 1975 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировали. Теперь же планируют восстановить устаревшие конструкции, привести в порядок железобетонные опоры. Также заменят лестничные сходы, перила, положат новый асфальт.

Отмечают, что на время, пока идут работы, мост будет закрыт. Завершить капитальный ремонт планируют до конца года.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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