Уникальный павильон "АТОМ" откроют на ВДНХ 4 ноября

Павильон "Атом" откроется на ВДНХ 4 ноября. Все монтажные работы внутри здания уже завершены, сообщили в телеграм-канале выставочного комплекса.

Экспозиция павильона познакомит гостей с историей атомной энергетики. На наземных и подземных этажах они смогут увидеть и макеты атомных бомб и современными технологии. Кроме того, в комплексе предусмотрена зона отдыха, на четвертом этаже откроется ресторан.

Особенностью павильона станет крыша со смотровой площадкой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.