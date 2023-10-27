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27 октября, 07:30

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Уникальный павильон "АТОМ" откроют на ВДНХ 4 ноября

Уникальный павильон "АТОМ" откроют на ВДНХ 4 ноября

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Павильон "Атом" откроется на ВДНХ 4 ноября. Все монтажные работы внутри здания уже завершены, сообщили в телеграм-канале выставочного комплекса.

Экспозиция павильона познакомит гостей с историей атомной энергетики. На наземных и подземных этажах они смогут увидеть и макеты атомных бомб и современными технологии. Кроме того, в комплексе предусмотрена зона отдыха, на четвертом этаже откроется ресторан.

Особенностью павильона станет крыша со смотровой площадкой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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