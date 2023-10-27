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27 октября, 07:15

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Большой этнографический диктант проведут в Москве 3 ноября

Большой этнографический диктант проведут в Москве 3 ноября

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Москвичи готовятся к Большому этнографическому диктанту. Писать его будут 3 ноября в Московском доме национальностей.

Задания оформят в виде теста. Взрослым участникам предложат ответить на 30 вопросов, для детей младше 16 лет предусмотрено 20 заданий. Диктант будет посвящен культуре народов, проживающих в России. Его можно будет написать на английском, русском и испанском языках.

Тестирование займет не более 45 минут. Максимальное количество баллов – 100. Правильные ответы опубликуют до 13 ноября. Подробная информация доступна на сайте и в социальной сети мероприятия.

Этнографический диктант уже стал традиционной акцией. Впервые его провели в 2016 году.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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