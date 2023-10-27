Москвичам рассказали, насколько сократился поток машин в столице

Суточный поток автомобилей на МСД превысил 420 тысяч. Это новый рекорд бессветофорной трассы, который зафиксировали через месяц после запуска южного участка.

Как отметил заммэра Максим Ликсутов, 73% пользователей МСД – жители столицы. Магистраль сделала поездки москвичей намного быстрее. Время в пути сократилось от 7 до 49 минут. Чаще всего поездки по скоростному диаметру начинаются и заканчиваются в районах рядом с трассой, а также недалеко от МКАД.