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27 октября, 07:15

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Москвичам рассказали, насколько сократился поток машин в столице

Москвичам рассказали, насколько сократился поток машин в столице

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Суточный поток автомобилей на МСД превысил 420 тысяч. Это новый рекорд бессветофорной трассы, который зафиксировали через месяц после запуска южного участка.

Как отметил заммэра Максим Ликсутов, 73% пользователей МСД – жители столицы. Магистраль сделала поездки москвичей намного быстрее. Время в пути сократилось от 7 до 49 минут. Чаще всего поездки по скоростному диаметру начинаются и заканчиваются в районах рядом с трассой, а также недалеко от МКАД.

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