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Преображенскую площадь перед центром "Моссовет" благоустроили в столице

Преображенскую площадь перед центром "Моссовет" благоустроили в столице

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Горные сосны и дикие травы украсили Преображенскую площадь перед центром "Моссовет". На этом участке завершилось благоустройство. Здесь появилась удобная пешеходная зона. По просьбам местных жителей у "Моссовета" обустроили площадку для прогулок с детьми и установили большие садовые качели.

В самом центре завершается капитальный ремонт. Здесь уже обновили все инженерные коммуникации, привели в порядок кровлю и фасады. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: "Мой район"
городблагоустройствовидеоЕкатерина ФоменкоРоман Карлов
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