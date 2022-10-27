Преображенскую площадь перед центром "Моссовет" благоустроили в столице

Горные сосны и дикие травы украсили Преображенскую площадь перед центром "Моссовет". На этом участке завершилось благоустройство. Здесь появилась удобная пешеходная зона. По просьбам местных жителей у "Моссовета" обустроили площадку для прогулок с детьми и установили большие садовые качели.

В самом центре завершается капитальный ремонт. Здесь уже обновили все инженерные коммуникации, привели в порядок кровлю и фасады. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.